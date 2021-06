"Fatherhood": Wie unterscheiden sich Netflix-Film und Buch?

Kleine Unterschiede

Auch die Begegnung zwischen Matthew und seiner möglichen neuen Liebe Lizzie (DeWanda Wise) habe sich in Wirklichkeit nicht so kompliziert gestaltet. Außerdem fand noch eine Änderung bei den Schauplätzen statt: Während der Film ausschließlich in Boston spielt, hat Logelin seine Tochter abwechselnd in Kalifornien und Indien erzogen.

Ansonsten halte sich das Netflix-Werk aber sehr genau an die realen Ereignisse und Logelin ist der Meinung, dass alle Beteiligten "großartige Arbeit" geleistet haben. Wenn er zu diesem Urteil kommt, will ja das wirklich etwas heißen.

"Fatherhood" ist seit 18. Juni auf Netflix verfügbar.