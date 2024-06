Eine Langzeitbeobachtung zeigt Mikrokosmos unserer heutigen Gesellschaft

Drei Jahre begleitete Ruth Beckermann eine Klasse von Schüler:innen im Alter von sieben bis zehn Jahren und ihre engagierte Lehrerin in einer Volksschule im Wiener Bezirk Favoriten, einem ehemaligen Arbeiterbezirk, der medial oft auch als "gefährlichster Bezirk von Wien" gehandelt wird. Wie im gesamten System bestimmt auch hier akuter Mangel an Lehrer:innen und Betreuer:innen den Schulalltag, dabei haben mehr als sechzig Prozent der Wiener Volksschüler:innen Deutsch nicht als Erstsprache. Obwohl diese Probleme im Film deutlich präsent sind, werden sie in "Favoriten" nicht frontal angesprochen. Stattdessen beobachten wir die täglichen Abenteuer, Kämpfe, Niederlagen und Siege der Kinder in einem Mikrokosmos der heutigen westeuropäischen Gesellschaft. Indem wir die "Favoriten“ kennen lernen, erleben wir mit ihnen eine kritische Zeit, die ihre Zukunft entscheidend prägen wird.



Ruth Beckermanns neuer Film ist eine präzise und empathische Langzeitbeobachtung, die den Blick auf das Strukturelle hinter dem Alltäglichen lenkt. Ein erstaunlich heiteres Porträt einer ungewöhnlichen Gemeinschaft. Ein Film über das Lehren und das Lernen und oft sehr überraschende Erfahrungen irgendwo dazwischen.