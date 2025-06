Amazon Prime hat eine neue Datingshow angekündigt. Präsentieren wird sie die ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin Lola Weippert (29). "Bei dieser Show ist nichts so, wie es scheint", kündigt sie in einem Video zu "FBoy Island" an. Weiter erklärt Weippert: "In dieser Show suchen drei Single-Ladys nach der wahren, großen Liebe. Sie haben 20 Männer zur Auswahl." Davon würden es zehn "ernst meinen", die "Nice Guys", und zehn davon sind die "FBoys", die "wir alle kennen und am liebsten meiden würden", sagt die Moderatorin.