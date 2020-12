"Fear of Rain"-Trailer: Horror mit Katherine Heigl als besorgte Mutter

Für Regisseurin und Drehbuchautorin Castille Landon ist das erst die dritte Regiearbeit, nachdem sie zuvor hauptsächlich als Schauspielerin tätig war.

Madison Iseman bringt in der Rolle des Teenager-Mädchens Rain immerhin Horror-Erfahrung mit, weil sie bereits an "Annabelle 3" mitgewirkt hat.

"Fear of Rain" soll in den USA am 12. Februar 2021 in die Kinos kommen und zeitgleich zum Streamen verfügbar sein. Welcher Streaming-Dienst den Film hierzulande anbieten wird, ist noch nicht bekannt.