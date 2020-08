Festival "Der neue Heimatfilm" im Kino Freistadt gestartet

Mit Heimatfilm verbindet man ja hierzulande eher angestaubte und ungewollt peinliche Produktionen, in denen Wilderer im Tannenwald auf die Pirsch gehen, resche Mädel am Donaustrand stehen oder Naturburschen im Gebirge den Kaiserjodler anstimmen. Dass der Heimatfilm aber auch ganz andere Motive und Elemente zu bieten hat, davon kann man sich zwischen 26. und 30. 8. im Oberösterreichischen Kino Freistadt überzeugen.

Besonders stark sind in diesem Jahr Produktionen aus Österreich vertreten. In Kooperationen mit der Diagonale - Festival des österreichischen Films sowie dem Crossing Europe Filmfestival Linz, werden Filme in Freistadt präsentiert, die aufgrund der Absage der Festivals im Frühjahr in Österreich noch nicht im Kino zu sehen waren.