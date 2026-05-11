FIFA Fußball-WM 2026: 150 Stunden live im ORF
Für die Fußballfans in Österreich heißt es Kondition beweisen: Der ORF überträgt rund 150 Stunden live von der Fußball-WM 2026. Durch die Zeitverschiebung finden vor allem in der Gruppenphase Spiele auch in den frühen Morgenstunden statt, hier ist die Ausdauer der Fans ebenfalls gefragt.
Von 11. Juni bis 19. Juli gibt es insgesamt 52 WM-Spiele live, darunter das Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika, Österreichs Gruppenspiele gegen Jordanien und Algerien sowie die möglichen Spiele des Nationalteams ab dem Achtelfinale, weiters vier Achtelfinalbegegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinalpartie und das Finale. 52 weitere Spiele zeigt Sublizenznehmer ServusTV, darunter Österreichs Gruppenspiel gegen Argentinien.
Fußball-WM 2026 im ORF: Die Termine
Donnerstag, 11. Juni
21.00 Uhr, Mexiko Stadt: Mexiko – Südafrika (ORF)
Freitag, 12. Juni
4.00 Uhr, Guadalajara: Korea – Tschechien (ORF)
21.00 Uhr, Toronto: Kanada – Bosnien-Herzegowina (ORF)
Samstag, 13. Juni
3.00 Uhr, Los Angeles: USA – Paraguay (ORF)
21.00 Uhr, San Francisco: Katar – Schweiz (ServusTV)
Sonntag, 14. Juni
0.00 Uhr, New York: Brasilien – Marokko (ServusTV)
3.00 Uhr, Boston: Haiti – Schottland (ServusTV)
6.00 Uhr, Vancouver: Australien – Türkei (ServusTV)
19.00 Uhr, Houston: Deutschland – Curaçao (ORF)
22.00 Uhr, Dallas: Niederlande – Japan (ORF)
Montag, 15. Juni
1.00 Uhr, Philadelphia: Elfenbeinküste –Ecuador (ORF)
4.00 Uhr, Monterrey: Schweden – Tunesien (ORF)
18.00 Uhr, Atlanta: Spanien – Kap Verde (ServusTV)
21.00 Uhr, Seattle: Belgien – Ägypten (ServusTV)
Dienstag, 16. Juni
0.00 Uhr, Miami: Saudi-Arabien – Uruguay (ServusTV)
3.00 Uhr, Los Angeles: Iran – Neuseeland (ServusTV)
21.00 Uhr, New York: Frankreich – Senegal (ORF)
Mittwoch, 17. Juni
0.00 Uhr, Boston: Irak – Norwegen (ORF)
3.00 Uhr, Kansas City: Argentinien – Algerien (ORF)
6.00 Uhr, San Francisco: Österreich – Jordanien (ORF)
19.00 Uhr, Houston: Portugal – Dem. Republik Kongo (ServusTV)
22.00 Uhr, Dallas: England – Kroatien (ServusTV)
Donnerstag, 18. Juni
1.00 Uhr, Toronto: Ghana – Panama (ServusTV)
4.00 Uhr, Mexiko City: Usbekistan – Kolumbien (ServusTV)
18.00 Uhr, Atlanta: Tschechien – Südafrika (ORF)
21.00 Uhr, Los Angeles: Schweiz – Bosnien-Herzegowina (ORF)
Freitag, 19. Juni
0.00 Uhr, Vancouver: Kanada – Katar (ORF)
3.00 Uhr, Guadalajara: Mexiko – Korea (ORF)
21:00 Uhr, Seattle: USA – Australien (ServusTV)
Samstag, 20. Juni
0.00 Uhr, Boston: Schottland – Marokko (ServusTV)
2.30 Uhr, Philadelphia: Brasilien – Haiti (ServusTV)
5.00 Uhr, San Francisco: Türkei – Paraguay (ServusTV)
19.00 Uhr, Houston: Niederlande – Schweden (ORF)
22.00 Uhr, Toronto: Deutschland – Elfenbeinküste (ORF)
Sonntag, 21. Juni
2.00 Uhr, Kansas City: Ecuador – Curaçao (ORF)
6.00 Uhr, Monterrey: Tunesien – Japan (ORF)
18.00 Uhr, Atlanta: Spanien – Saudi-Arabien (ServusTV)
21.00 Uhr, Los Angeles: Belgien – Iran (ServusTV)
Montag, 22. Juni
0.00 Uhr, Miami: Uruguay – Kap Verde (ServusTV)
3.00 Uhr, Vancouver: Neuseeland – Ägypten (ServusTV)
19.00 Uhr, Dallas: Argentinien – Österreich (ServusTV)
23.00 Uhr, Philadelphia: Frankreich – Irak (ORF)
Dienstag, 23. Juni
2.00 Uhr, New York: Norwegen – Senegal (ORF)
5.00 Uhr, San Francisco: Jordanien – Algerien (ORF)
19.00 Uhr, Houston: Portugal – Usbekistan (ServusTV)
22.00 Uhr, Boston: England – Ghana (ServusTV)
Mittwoch, 24. Juni
1.00 Uhr, Toronto: Panama – Kroatien (ServusTV)
4.00 Uhr, Guadalajara: Kolumbien – Dem. Republik Kongo (ServusTV) 21.00 Uhr, Vancouver: Schweiz – Kanada (1st Pick ServusTV)
21.00 Uhr, Seattle: Bosnien-Herzegowina – Katar (1st Pick ServusTV)
Donnerstag, 25. Juni
0.00 Uhr, Miami: Schottland – Brasilien (1st Pick ORF)
0.00 Uhr, Atlanta: Marokko – Haiti (1st Pick ORF)
3.00 Uhr, Mexiko Stadt: Tschechien – Mexiko (1st Pick ORF)
3.00 Uhr, Monterrey: Südafrika – Korea (1st Pick ORF)
22.00 Uhr, New York: Ecuador – Deutschland (1st Pick ORF)
22.00 Uhr, Philadelphia: Curaçao – Elfenbeinküste (1st Pick ORF)
Freitag, 26. Juni
1.00 Uhr, Kansas City: Tunesien – Niederlande (1st Pick ServusTV)
1.00 Uhr, Dallas: Japan – Schweden (1st Pick ServusTV)
4.00 Uhr, Los Angeles: Türkei – USA (1st Pick ORF)
4.00 Uhr, San Francisco: Paraguay – Australien (1st Pick ORF)
21.00 Uhr, Boston: Norwegen – Frankreich (1st Pick ServusTV)
21.00 Uhr, Toronto: Senegal – Irak (1st Pick ServusTV)
Samstag, 27. Juni
2.00 Uhr, Guadalajara: Uruguay – Spanien (1st Pick ORF)
2.00 Uhr, Houston: Kap Verde – Saudi-Arabien (1st Pick ORF)
5.00 Uhr, Vancouver: Neuseeland – Belgien (1st Pick ORF)
5.00 Uhr, Seattle: Ägypten – Iran (1st Pick ORF)
23.00 Uhr, New York: Panama – England (1st Pick ORF)
23.00 Uhr, Philadelphia: Kroatien – Ghana (1st Pick ORF)
Sonntag, 28. Juni
1.30 Uhr, Miami: Kolumbien – Portugal (1st Pick ServusTV)
1.30 Uhr, Atlanta: Dem. Republik Kongo – Usbekistan (1st Pick ServusTV)
4.00 Uhr, Dallas: Jordanien – Argentinien (ServusTV)
4.00 Uhr, Kansas City: Algerien – Österreich (ORF)
1/16-Final-Spiele
Sonntag, 28. Juni
21.00 Uhr, Los Angeles: 2.A – 2.B (ServusTV)
Montag, 29. Juni
19.00 Uhr: Houston: 1.C – 2.F (ORF)
22.30 Uhr: Boston: 1.E – 3.A/B/C/D/F (ORF)
Dienstag, 30. Juni
3.00 Uhr, Monterrey: 1.F – 2.C (ORF)
19.00 Uhr, Dallas: 2.E – 2.I (ServusTV)
23.00 Uhr, New York: 1.I – 3.C/D/F/G/H (ServusTV)
Mittwoch, 1. Juli
3.00 Uhr, Mexiko Stadt: 1.A – 3.C/E/F/H/I (ServusTV)
18.00 Uhr, Atlanta: 1.L – 3.E/H/I/J/K (ORF)
22.00 Uhr, Seattle: 1.G – 3.A/E/H/I/J (ORF)
Donnerstag, 2. Juli
2.00 Uhr, San Francisco: 1.D – 3.B/E/F/I/J (ORF)
21.00 Uhr, Los Angeles: 1.H – 2.J (ServusTV)
Freitag, 3. Juli
1.00 Uhr, Toronto: 2.K – 2.L (ServusTV)
5.00 Uhr, Vancouver: 1.B – 3.E/F/G/I/J (ServusTV)
20.00 Uhr, Dallas: 2.D – 2.G (ORF)
Samstag, 4. Juli
0.00 Uhr, Miami: 1.J – 2.H (ORF)
3.30 Uhr, Kansas City: 1.K – 3.D/E/I/J/L (ORF)
1/8-Final-Spiele
Samstag, 4. Juli
19.00 Uhr, Houston: Sieger #73 – Sieger#75 (ServusTV)
23.00 Uhr, Philadelphia: Sieger #74 – Sieger #77 (ServusTV)
Sonntag, 5. Juli
22.00 Uhr, New York: Sieger #76 – Sieger #78 (ORF)
Montag, 6. Juli
2.00 Uhr, Mexiko City: Sieger #79 – Sieger #80 (ORF)
21.00 Uhr, Dallas: Sieger #83 – Sieger #84 (ServusTV)
Dienstag, 7. Juli
2.00 Uhr: Seattle: Sieger #81 – Sieger#82 (ServusTV)
18.00 Uhr: Atlanta: Sieger #86 – Sieger #88 (ORF)
Mittwoch, 8. Juli
2.00 Uhr, Vancouver: Sieger #85 – Sieger #87 (ORF)
1/4-Final-Spiele
Donnerstag, 9. Juli
22.00 Uhr, Boston: Sieger #89 – Sieger #90 (ORF)
Freitag, 10. Juli
21.00, Los Angeles: Sieger #93 – Sieger #94 (ORF)
Samstag, 11. Juli
23.00 Uhr, Miami: Sieger #91 – Sieger #92 (ServusTV)
Sonntag, 12. Juli
3.00 Uhr, Kansas City: Sieger #95 – Sieger #96 (ServusTV)
1/2-Final-Spiele
Dienstag, 14. Juli
21.00 Uhr, Dallas: Sieger #97 – Sieger #98 (1st Pick ORF)
Mittwoch, 15. Juli
21.00 Uhr, Atlanta: Sieger #99 – Sieger #100 (1st Pick ORF)
Spiel um Platz 3
Samstag, 18. Juli
23.00 Uhr, Miami: Verlierer #101 – Verlierer #102 (ServusTV)
Finale
Sonntag, 19. Juli
21.00 Uhr, New York: Sieger #101 – Sieger #102 (ORF)