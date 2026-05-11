Für die Fußballfans in Österreich heißt es Kondition beweisen: Der ORF überträgt rund 150 Stunden live von der Fußball-WM 2026. Durch die Zeitverschiebung finden vor allem in der Gruppenphase Spiele auch in den frühen Morgenstunden statt, hier ist die Ausdauer der Fans ebenfalls gefragt.

Von 11. Juni bis 19. Juli gibt es insgesamt 52 WM-Spiele live, darunter das Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika, Österreichs Gruppenspiele gegen Jordanien und Algerien sowie die möglichen Spiele des Nationalteams ab dem Achtelfinale, weiters vier Achtelfinalbegegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinalpartie und das Finale. 52 weitere Spiele zeigt Sublizenznehmer ServusTV, darunter Österreichs Gruppenspiel gegen Argentinien.