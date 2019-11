Filmakademie Wien Werkschau 2019

Am 20. und 21. November erwarten das Publikum im Stadtkino Wien insgesamt 18 Filme, von denen viele erstmals im Kinos zu sehen sein werden, andere nach erfolgreicher internationaler Festival-Tournee nun ihre Wien Premiere bei der Werkschau feiern. So zum Beispiel „Favoriten“ von Martin Monk, der heuer in Cannes bei der Cinéfondation seine Uraufführung hatte und soeben beim Leeds International Film Festival gezeigt wurde. Albin Wildners Kurzfilm „Der Wächter“ feierte bei der heurigen Diagonale seine Premiere, lief im Oktober am Internationalen Film Festival Warschau und wird am 20. November um 20 Uhr im Stadtkino Wien zu sehen sein.

In Memoriam Karl Bretschneider