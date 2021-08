The French Dispatch

In "The French Dispatch" werden eine Reihe von Geschichten, die in der letzten Ausgabe eines fiktiven US-Wochenmagazins zu lesen sind, erzählt. Drei Reportagen werden im Film als parallele Handlungsstränge verfilmt. Wes Anderson ist demnach schon seit jungen Jahren ein treuer Fan des US-Magazins "The New Yorker" und hat sogar eine riesige Sammlung angehäuft, die bis in die 1940er-Jahre zurückreicht.

Wes Andersons Starbesetztes Epos dürfte zwar keine großen Oscar-Chancen haben, aber ist ein Must-See für alle Fans des visionären Regisseurs.