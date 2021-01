Filmfestival Crossing Europe findet 2021 im Juni statt

Daher habe man in Absprache mit den Fördergebern, den anderen österreichischen Filmfestivals und weiteren Partnern den Juni-Termin fixiert. "Wir hegen die Hoffnung, dass im Juni das lang ersehnte Gemeinschaftserlebnis von Kino wieder möglich sein wird - wenn auch Pandemie-bedingt noch andere Spielregeln im Kino gelten werden als wir es gewohnt sind", so die Veranstalter. Die zeitliche Nähe zur Diagonale (8. bis 13. Juni) will man für - noch nicht näher präzisierte - Synergien nutzen.

Wegen des bei einer aufgelockerten Sitzordnung erhöhten Platzbedarfs gibt es heuer eine Spielstätte mehr: Neben dem Moviemento und dem City Kino stehen auch das Central für Filmvorführungen und Diskussionen sowie der OK-Platz als Open-Air-Begegnungszone zur Verfügung. Darüber hinaus wird am Ausbau des Online-Ticketings gearbeitet, man bemüht sich um größere Time-Slots zwischen den einzelnen Filmen, Videoschaltungen zu Gästen sowie um Testmöglichkeiten. Wie bereits 2020 - im Vorjahr ist das Festival im Wesentlichen ausgefallen - soll es ein Streaming-Angebot ausgewählter Festivalfilme geben.