Ehrenpalme für Barbra Streisand - in Abwesenheit

Den emotionalsten Moment des Abends lieferte die Verleihung der Goldenen Ehrenpalme an US-Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand. Die 84-Jährige konnte, wie zuvor bekannt gegeben worden war, wegen eines Knieproblems nicht persönlich nach Cannes reisen und wurde in Abwesenheit ausgezeichnet.

Die Laudatio übernahm die französische Schauspielerin Isabelle Huppert, die Streisand mit bewegenden Worten würdigte. "Das amerikanische Kino hatte lange Angst vor ihr. Autoritär, unabhängig und doch zutiefst frei", sagte Huppert. Für Gänsehaut sorgte dabei eine besonders persönliche Note: "Sie haben die schönsten Hände im amerikanischen Kino", erklärte sie unter Applaus. Streisand habe sich "immer dagegen gewehrt, dass andere für sie entscheiden. Sie hat oft Nein gesagt - deshalb lieben wir sie so sehr." Zum Abschluss machte Huppert den Charakter der Auszeichnung deutlich: "Eine Ehrenpalme ist keine Belohnung, sondern eine Art zu sagen: Wir wissen, wir haben gesehen, wir haben gehört."