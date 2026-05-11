Von 12. bis 23. Mai 2026 finden in Cannes bereits zum 79. Mal die Internationalen Filmfestspiele statt. Der ORF ist bei der diesjährigen Ausgabe des renommierten Festivals mit zwei vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Dramen vertreten: Marie Kreutzers Spielfilm "Gentle Monster" ist im Wettbewerb im Rennen um die Goldene Palme, "Everytime" von Sandra Wollner wurde in die Sektion "Un Certain Regard" eingeladen.

Die Highlights gibt es in der Sondersendung "Stars unter Palmen – Die Preisverleihung der 79. Filmfestspiele von Cannes" in ORF 2 zu sehen. Auch der "kulturMONTAG", "Kultur Heute", Ö1 und das ORF.at-Netzwerk widmen sich den Filmfestspielen an der Côte d’Azur.

