Filmfestspiele Cannes 2026: Das zeigt der ORF
Von 12. bis 23. Mai 2026 finden in Cannes bereits zum 79. Mal die Internationalen Filmfestspiele statt. Der ORF ist bei der diesjährigen Ausgabe des renommierten Festivals mit zwei vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Dramen vertreten: Marie Kreutzers Spielfilm "Gentle Monster" ist im Wettbewerb im Rennen um die Goldene Palme, "Everytime" von Sandra Wollner wurde in die Sektion "Un Certain Regard" eingeladen.
Die Highlights gibt es in der Sondersendung "Stars unter Palmen – Die Preisverleihung der 79. Filmfestspiele von Cannes" in ORF 2 zu sehen. Auch der "kulturMONTAG", "Kultur Heute", Ö1 und das ORF.at-Netzwerk widmen sich den Filmfestspielen an der Côte d’Azur.
Die Highlights aus Cannes in ORF 2 und ORF III
Am 18. Mai, um 22.30 Uhr in ORF 2, widmet sich der "kulturMONTAG" den Filmfestspielen von Cannes, u. a. mit einem Ausblick auf die Höhepunkte des Festivals. In der Sondersendung "Stars unter Palmen – Die Preisverleihung der 79. Filmfestspiele von Cannes" am Samstag, dem 23. Mai, um 23.50 Uhr in ORF 2 (Dacapo am Sonntag, dem 24. Mai, um 13.35 Uhr) präsentieren Christian Konrad und Alexander Bogner die Highlights sowie Gewinnerinnen und Gewinner der heurigen Festivalausgabe.
ORF III blickt bereits am Eröffnungstag der Filmfestspiele, am Dienstag, dem 12. Mai, in "Kultur Heute" (19.40 Uhr) auf das diesjährige Programm. Am Montag, dem 18. Mai, widmet sich das werktägliche Magazin in einem Schwerpunkt den Ereignissen an der Croisette.