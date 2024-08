Filmfestspiele Venedig zeigen Kevin Costners Western-Epos

"Horizon: An American Saga - Chapter 2" von und mit Kevin Costner, mit Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone und Danny Huston in den Hauptrollen, wird am 7. September in Venedig seine Weltpremiere feiern. Der Film wird außer Konkurrenz gezeigt, teilte Festivaldirektor Alberto Barbera am Mittwoch mit.

"Horizon: An American Saga - Chapter 1" wird ebenfalls am selben Tag vorgeführt. Er war bereits beim Filmfestival in Cannes im Mai vorgestellt worden. Das Werk soll in vier Episoden über mehrere Monate hinweg veröffentlicht werden.