Filmfestspiele von Venedig: Goldener Löwe wird verliehen

Hoffnungsträger

Auch Luca Guadagninos Kannibalenliebesfilm "Bones and All" mit Timothée Chalamet kann sich Hoffnungen machen, während das Marilyn-Monroe-Biopic "Blonde" mit Ana de Armas in der Hauptrolle eher Publikums- als Kritikerliebling wurde. Die Entscheidung fällt jedenfalls in der großen Abschlusszeremonie im Festspielpalast, die um 19 Uhr beginnt.