Filmstadt – Die Filmbranche live erleben auf Ars Electronica 2026
Von 9. bis 13. September sind Interessierte eingeladen, beim Ars Electronica Festival 2026 am JKU MED Campus Linz einen Blick hinter die Kulissen des professionellen Filmschaffens zu werfen und die Filmbranche mit vier spannenden Programmen live zu erleben.
Das sind die Programmpunkte beim Projekt Filmstadt
BEHIND THE SCENES (täglich 11–13h)
Filmverbände stellen sich in Workshops zu Filmberufen vor und gewähren unmittelbare Einblicke in die Branche: Make-up, Drehbuch, Kostümbild, Szenenbild, Produktion, Verbandsarbeit, Intimacy & Stunt, Detail-Programm siehe unten.
LIVE CINEMA LAB (täglich 13–18h, So 13–17h)
Eine offene Film- und Performance-Installation, bei der Besucher:innen Teil des filmischen Entstehungsprozesses werden. Ausgehend vom Festivalmotto „Negotiating Humanity“ werden live vor Publikum Szenen gespielt, reflektiert und neu interpretiert.
Idee und Umsetzung: Lukas Strasser / drehübung wien
CANON CREATOR LAB (täglich 10–19h, So 10–18h)
Besucher:innen können aktuelle Canon-Kameras, Objektive und professionelle Cinema-EOS-Lösungen im Rahmen eines „Touch & Try“ selbst testen. Eine Fotobox sowie weitere interaktive Angebote laden dazu ein, kreativ zu werden und eigene Inhalte zu gestalten.
OPEN SPACE – OPEN LAB (täglich 10–19h, So 10–18h)
Praxisorientiertes Know-how rund um Kameraarbeit und Filmproduktion: Live erleben, wie professionelle TV- und Filmproduktionen entstehen – und für einige Minuten selbst Regie und Kamera führen. Hier erlebt man unmittelbar, wie ein Mehrkamera-Setup in der Praxis funktioniert, vom Bildaufbau bis zum Live-Schnitt.