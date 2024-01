Wer wird mitspielen ?

Es wurde bestätigt, dass Josh Hutcherson als Hauptdarsteller zurückkehren wird. In einem Interview mit "Variety" äußerte er sich über den unerwarteten Erfolg: "Die Fans sind unglaublich. Für mich war es so phänomenal, ein Teil von diesem Film zu sein. Wir hatten zwar gehofft, dass er beim Publikum gut ankommen würde, aber niemand hat damit gerechnet, dass der Film zu so einem großen Erfolg wird. Ich kann es kaum erwarten, wieder am Set zu stehen. Regisseurin Emma Tammi war fantastisch und es hat so viel Spaß gemacht, in diese Welt einzutauchen. Ich bin gespannt, was sie als Nächstes vorhat."

Es ist der größte Erfolg von Hutcherson seit seinem Auftritt im "Tribute von Panem"-Franchise. Wer neben ihm noch auf die Leinwand zurückkehren wird, ist noch nicht klar.