"Flashback"-Trailer: Dylan O'Briens schreckliche Visionen

Gerade schlägt sich "Maze Runner"-Darsteller Dylan O'Brien in der Netflix-Produktion "Love and Monsters" mit außerirdischen Invasoren herum, doch der nächste Film ist bereits fertiggestellt. Auch "Flashback" wird keine romantische Komödie, sondern O'Brien muss diesmal ebenso an seine Grenzen gehen.

Beängstigende Flashbacks

Er spielt in dem Thriller, der ursprünglich den Titel "The Education of Fredrick Fitzell" tragen sollte, den jungen Mann Fredrick, dessen Leben in Ordnung ist, bis er plötzlich von beängstigenden Visionen über ein verschwundenes High School-Mädchen heimgesucht wird. Eigentlich sind es Erinnerungsbilder, die hier aufblitzen – was auch den Filmtitel erklärt. Fredrick hätte besser die Finger von einer mysteriösen Droge namens Mercury lassen sollen, wie der Trailer zeigt.