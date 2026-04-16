Der Trailer zu "Focker In-Law" (deutscher Titel: "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich") ist da: Diesen stellten Ben Stiller (60) und Robert De Niro (82) am Mittwoch (15. April) bei der CinemaCon in Las Vegas höchstpersönlich vor. Universal Pictures zelebrierte damit die nächste Fortsetzung von "Meine Braut, ihr Vater und ich" aus dem Jahr 2000 - der vierte Teil der Erfolgsreihe kommt Ende November 2026 in die Kinos.

Bei der Vorführung betrat Ben Stiller erst allein die Bühne und scherzte, dass das Team eine "völlig beabsichtigte 15-jährige Pause zwischen dem dritten und vierten Film" geplant habe, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Ben Stiller merkte an, dass er jetzt ungefähr so ​​alt sei wie Robert De Niro im Film von 2000 und fügte hinzu: "Man könnte sagen, ich bin der neue De Niro der Filmreihe."

Das veranlasste De Niro, zu Stiller auf die Bühne zu kommen und zu witzeln: "Sag das nicht. Das ist sehr respektlos." Er fuhr fort: "Du hast einen sehr unvorteilhaften Vergleich angestellt, der mich gezwungen hat, meine Ehre zu verteidigen." Die beiden lobten auch Ariana Grandes (32) Rolle im neuen Film. "Sie hat eine Oscar-Nominierung bekommen", sagte De Niro zu Stiller und fragte: "Wie viele davon hast du denn?".