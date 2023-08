In einer dystopischen Zukunft wird die Erde immer unbewohnbarer für Menschen. Während das Leben in den Städten von Chaos geprägt ist, genießen Junior (Paul Mescal) und Henrietta (Saoirse Ronan) ihre Zweisamkeit auf einer abgelegenen Farm, die von Generation zu Generation an Junior weitervererbt wurde. Als der Beamte Terrence jedoch an die Tür der beiden klopft, kann das Ehepaar nicht länger die Augen vor den schrecklichen Umständen, die auf der Welt herrschen, verschließen.

Hier ist der erste Trailer zu Foe: