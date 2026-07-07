Seit 2023 ist Sebastian Lege mit der VOX-Sendung „Lege kommt auf den Geschmack“ bereits Teil der RTL-Familie. Das Erfolgsformat bleibt auch weiterhin fester Bestandteil des Portfolios und wird noch in 2026 mit neuen Folgen wieder zu sehen sein. Darüber hinaus entwickelt RTL Deutschland gemeinsam mit Sebastian Lege weitere Primetime-Inhalte, für die er exklusiv sowie sender- und plattformübergreifend vor der Kamera stehen wird.

„Echte Aha-Momente“ zum Thema Essen

Food-Experte Sebastian Lege kommentiert das in einer Pressemeldung folgendermaßen: „Essen begeistert uns alle – und genau darin steckt unglaublich viel Potenzial für gute Unterhaltung, spannende Geschichten und echte Aha-Momente. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit RTL Deutschland neue Ideen und Formate umzusetzen und die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Genuss, Wissen und Leidenschaft mitzunehmen.“

Sebastian Lege arbeitet als Koch und Produktentwickler für die Lebensmittelindustrie und zählt zu den profiliertesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands im Bereich Ernährung und Verbraucheraufklärung. Mit seiner besonderen Fähigkeit, komplexe Themen rund um Ernährung und Lebensmittel verständlich, kritisch und unterhaltsam zu vermitteln, begeistert der bekannte Food-Experte seit Jahren ein Millionenpublikum.