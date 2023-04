"Fool's Paradise"-Trailer: Charlie Day mischt das Showbusiness auf

Ein stummer Mann (Charlie Day) wird aus einer Psychiatrie entlassen und landet im Zentrum von Los Angeles. Orentierungslos wandert er durch die Stadt und erkennt schnell, dass die heutige Welt sich nicht unbedingt durch Freundlichkeit auszeichnet.

Als ein frustrierter Schauspielagent (Ray Liotta) in ihm den perfekten Ersatz für seinen durchgedrehten Star sieht, wird er in die höchsten Sphären des Showbusiness katapultiert. Durch seinen unerwarteten Aufstieg trifft er auf betrunkene Schauspieler:innen, obdachlose Superheld:innen und machtbesessene Produzent:innen. Mit der Zeit erkennt er, dass Ruhm und Reichtum nicht so schön sind, wie viele glauben und er beschließt, sich auf die Reise nach jenen Werten zu machen, für die es sich tatsächlich zu leben lohnt.

Hier ist der erste Trailer zu "Fool's Paradise":