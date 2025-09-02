Das JOYN-ATV-Erfolgsformat "Forsthaus Rampensau" geht in die vierte Runde und sorgt auch 2025 in nagelneuen Ausgaben wieder für jede Menge Unterhaltung. Ab 16. Oktober um 20:15 Uhr auf JOYN und ATV ziehen die Stars und Sternchen des heimischen Promi-Himmels in Paaren in das Forsthaus. Wer wird von der Konkurrenz aus der Hütte geworfen und wer sorgt letztlich für die größte Show und besten Sager in der Kärntner Almhütte? Das wissen wir noch nicht, aber zumindest immer weitere Kandidaten werden bekanntgegeben.

Spitzentorwart Otto Konrad und Schlagersängerin Bianca Holzmann als "Forsthaus Rampensau"-Paar

Spitzentorwart Otto Konrad und Schlagersängerin Bianca Holzmann sind Paar Nummer 1 im Forsthaus Otto Konrad hat im Torwart-Dress bekanntlich viel erlebt: die Glanzzeiten Anfang bis Mitte der 90er-Jahre bei SV Austria Salzburg, im Ausland bei Real Saragossa und auch in der Nationalmannschaft, später sogar als Nationalteam-Torwarttrainer. Auch abseits des Fußballfeldes suchte Otto Konrad immer wieder das Rampenlicht: ob als Sänger, in der Politik oder auch am TV-Tanzparkett. Und nun: "Forsthaus Rampensau", gemeinsam mit Schlagersängerin Bianca Holzmann. Bianca lernte Otto Konrad vor Jahren auf einer Promi-Veranstaltung kennen, woraus sich eine Freundschaft entwickelte. Ihren musikalischen Weg verfolgt Bianca seit 2018 konsequent mit frischem, authentischen Pop-Schlager-Sound. Ihren aktuellen Song "Tief in mir drin" singt sie an der Seite von Achim Petry, Sohn von Wolfgang Petry. Ob sie auch im Forsthaus singen wird, erfahren wir erst ab 16. Oktober.

Elizabeth und Vanessa sind Paar Nummer 2 Elizabeth hat steirische Wurzeln, hat in Los Angeles aber als Maklerin Karriere gemacht. Nachdem PULS 4 sie für die Reportage-Reihe "Very good for Hollywood" entdeckte, wurde sie zum absoluten Publikumsliebling. Daraufhin übersiedelte sie von Hollywood wieder nach Graz. Und weil sie hier nun auch einen Mann fürs Leben sucht, hat Elizabeth in der letzten Staffel von "Bauer sucht Frau" ihr Glück versucht. Dabei hat sie zwar leider nicht die große Liebe, aber mit ihrer Forsthaus-Teampartnerin Vanessa eine gute Freundin gefunden. Vanessa ist für ATV- & JOYN-Fans ebenso keine Unbekannte. Sie machte bereits in zwei Staffeln von „Bauer sucht Frau“ die Höfe der Single-Bauern unsicher. Zuletzt beim Zillertaler Lukas, mit dem sie sich sogar vor der Kamera probe-verlobte. Doch alles kam anders als geplant. Das Team "Dirndl-Diven" wird also voller Charisma, Temperament und Elan im Forsthaus auftauchen und kann sich womöglich die 20.000 Euro Preisgeld sichern.