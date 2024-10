"Forsthaus Rampensau" Staffel 3: Welche Teilnehmer sind raus?

Am Donnerstagabend ist die dritte Staffel der beliebten Reality-Show "Forsthaus Rampensau" auf ATV und Joyn gestartet. Zehn Promi-Paare zogen in eine Almhütte in Kärnten ein, wo Drama bereits vorprogrammiert ist. Doch welche Paare meistern die Höhen und Tiefen bravourös und welche packen schon vorzeitig ihre Sachen?

Das erste Paar verlässt das Format freiwillig

Bereits in der zweiten Folge bahnte sich ein unerwartetes Drama an. Das erste Promi-Paar entschied sich, freiwillig das "Forsthaus Rampensau" zu verlassen. Der Grund: "Mein Gemeindebau"-Star Hansi vermisste seine Partnerin Andrea, die in Wien geblieben war, so sehr, dass er den Entschluss fasste, die Show frühzeitig zu verlassen. Seine Entscheidung bedeutete auch das Aus für seine Teamkollegin Julia, da sie als Duo angetreten waren.

Gemeindebau"-Star Hansi und Formatkollegin Julia scheiden aus.