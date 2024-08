Das JOYN-ATV-Erfolgsformat "Forsthaus Rampensau" geht in die dritte Runde und sorgt in nagelneuen Ausgaben wieder für jede Menge Unterhaltung. Ab 3. Oktober um 20:15 Uhr ziehen die Stars und Sternchen des heimischen Promi-Himmels in Paaren in das Forsthaus. Wer wird von der Konkurrenz aus der Hütte geworfen und wer sorgt letztlich für die größte Show und besten Sager in der Kärntner Almhütte?

Das wissen wir noch nicht, aber zumindest die ersten Kandidaten stehen bereits fest.