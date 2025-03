Dreharbeiten beginnen bald

Details zu ihrer Figur werden allerdings noch unter Verschluss gehalten. Die Dreharbeiten für die neue Staffel, die 2026 auf die Bildschirme kommen soll, beginnen noch in diesem Monat im US-amerikanischen Santa Fe, New Mexico. Geplant sind acht einstündige Episoden.

Franka Potente wurde Mitte der 90er Jahre durch Tom Tykwers (59) Kultfilm "Lola rennt" international bekannt und schaffte anschließend den Sprung nach Hollywood. Dort spielte sie unter anderem in "Blow" an der Seite von Johnny Depp (61) und erlangte durch ihre Rollen in den "Bourne"-Filmen mit Matt Damon (54) weltweite Bekanntheit.

In den letzten Jahren war Potente in verschiedenen hochkarätigen Serien zu sehen. Sie spielte in "Taboo" neben Tom Hardy (47), in "The Bridge" mit Diane Kruger (48) und übernahm jüngst die Rolle der Annamieke in der AMC-Serie "Mayfair Witches". Zudem verkörperte sie die Hauptantagonistin in der DC-Serie "Titans" und ist in der Apple TV+-Serie "Echo 3" zu sehen. Ihre Stimme leiht sie außerdem der neuen Netflix-Animationsserie "Castlevania: Nocturne".