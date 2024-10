Seit 2015 ermittelte das Kommissars-Duo Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel, 66) und Felix Voss (Fabian Hinrichs, 50) gemeinsam im Franken-"Tatort" aus Nürnberg und Umgebung. Am Sonntag, dem 6. Oktober, lief ab 20:15 Uhr im Ersten (ARD) der letzte Film "Trotzdem" mit Manzel als Ermittlerin. Die Schauspielerin schied aus eigenem Wunsch aus, ganz ohne großen Knall. Ringelhahn ging in ihrer letzten Episode schlicht und ergreifend in Rente und starb keinen spektakulären Filmtod - wie so viele ihrer Kolleginnen und Kollegen zuvor.