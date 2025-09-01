Mit der Premiere seines neuen Films "Frankenstein" hat Guillermo del Toro (60) den Höhepunkt eines jahrzehntelangen Bestrebens auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig gefeiert. Laut Berichten der US-Branchenmagazine "Variety" und "The Hollywood Reporter" ließ sich der bekannte Regisseur zusammen mit seinem Cast nach der Vorführung minutenlang bejubeln - und wurde dabei sichtlich emotional.

"Frankenstein" soll am 7. November auf Netflix veröffentlicht werden und ist eine Adaption des Romanklassikers von Mary Shelley (1797-1851). Für das Projekt versammelte Guillermo del Toro zahlreiche Stars um sich. Zu sehen sind in dem kommenden Film unter anderem Oscar Isaac (46), Jacob Elordi (28), Mia Goth (31), Felix Kammerer (29), Christoph Waltz (68) und Charles Dance (78).