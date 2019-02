Frauenfilmtage 2019: Fokus auf weibliches Filmschaffen

Eröffnet werden die FrauenFilmTage 2019 mit dem vietnamesischen Film THE THIRD WIFE von Ash Mayfair. Der Film handelt von der 14 jährigen May( Nguyen Phuong Tra My) die im ländlichen Vietnam des 19.Jahrhunderts als dritte Frau an den wohlhabenden Landbesitzer Hung (Long Le Vu) verheiratet wird. Durch eine Schwangerschaft scheint ihr Status innerhalb der Familie gesichert, doch schon bald erkennt sie, dass ihre Möglichkeiten innerhalb der patriarchalen Strukturen sehr eingeschränkt sind. Das Drehbuch ist inspiriert von der eigenen Familiengeschichte der Regisseurin Ash Mayfair. Deren Ur-Großmutter und auch Großmutter wurden früh in arrangierte Ehen gezwungen.

