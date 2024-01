"Friends": Skripts zu Hochzeits-Folgen werden versteigert

Vor 25 Jahren aus dem Mülleimer gerettet

Das Besondere an den versteigerten Drehbüchern: Sie wären fast im Schredder gelandet. Ein Mitarbeiter in den Londoner Fountain Studios rettete sie aus dem Mülleimer. Man nimmt an, dass sie vernichtet werden sollten, damit die Inhalte vor der Ausstrahlung nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Der heute 60-jährige Mann nahm sie mit nachhause und vergaß sie dort in seiner Nachttischschublade.

Beim Aufräumen fand er die Drehbücher kürzlich wieder und brachte sie zum Auktionshaus. Dort war man begeistert. Durch den Tod von Matthew Perry (1969-2023) im Oktober vergangenen Jahres sei das Interesse an "Friends" gestiegen, sagen die Verantwortlichen laut "Sky News". "'Friends' ist wieder in den Nachrichten, und ich glaube, dass eine ganze Generation junger Leute begonnen hat, die Serie zu sehen, sodass sie ein Revival erlebt", zitiert das Portal die Auktionsmacherin Amanda Butler.