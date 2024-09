Diese Woche feiert "Friends" sein 30. Jubiläum, die Sitcom ging in den USA am 22. September 1994 auf Sendung. Aus diesem Anlass hat das amerikanische Auktionshaus Julien's Auctions am 23. September eine Versteigerung veranstaltet. Über 100 Kostüme und Requisiten der Kultserie kamen unter den Hammer.