Wo rum geht es in „Friends Sex and Games“?

Vier Paare. Und ein sexy Spiel, das alles verändern kann. Im Mittelpunkt dieser Beziehungsdramedy stehen Anna und Paul, die schon ewig zusammen sind – ebenso wie ihre engsten Freunde Julie, Valentin, Bella und Leo. Ihr Leben läuft in geregelten Bahnen, bis Samu mit seiner Freundin Siena in die Heimat zurückkehrt und seiner alten Clique ein gewagtes Spiel vorschlägt: das „Schlüsselspiel“. Die Regeln sind einfach – die Männer werfen ihre Schlüssel in eine Schale, die Frauen ziehen einen heraus. Wer zieht, verbringt die Nacht mit dem Besitzer des Schlüssels. Keine Gefühle, keine Verpflichtungen. Was als prickelndes Abenteuer beginnt, entwickelt sich schnell zu einem emotionalen Pulverfass. Alte Sehnsüchte brechen auf, neue Wahrheiten kommen ans Licht: Nichts bleibt, wie es war.

In den Hauptrollen der achtteiligen Serie sind Paula Kalenberg als Anna, Fridolin Sandmeyer als Paul, Salka Weber als Julie, Martin Bruchmann als Valentin, Mona Pirzad als Bella, Pascal Houdus als Leo, Lilja van der Zwaag als Siena und Eric Cordes als Samu zu sehen.

„Friends Sex and Games“ startet am 16. Oktober 2026 bei Prime Video.