"Für immer ein Teil von dir": Trailer zur neuen Hoover-Verfilmung

Nach "Nur noch ein einziges Mal" und "All das Ungesagte zwischen uns" ist längst noch nicht Schluss mit Herz-Schmerz. Nun kommt nämlich bald "Für immer ein Teil von dir" ins Kino. Das Drehbuch wurde von der Nr.-1-New-York-Times-Bestsellerautorin Colleen Hoover gemeinsam mit Lauren Levine ("Brücke nach Terabithia") verfasst und basiert erneut auf einem von Hoovers Erfolgsromanen, der weltweit in 45 Sprachen übersetzt wurde. Hier ist der Trailer dazu: