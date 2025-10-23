"Für immer ein Teil von dir": Trailer zur neuen Hoover-Verfilmung
Nach "Nur noch ein einziges Mal" und "All das Ungesagte zwischen uns" ist längst noch nicht Schluss mit Herz-Schmerz. Nun kommt nämlich bald "Für immer ein Teil von dir" ins Kino. Das Drehbuch wurde von der Nr.-1-New-York-Times-Bestsellerautorin Colleen Hoover gemeinsam mit Lauren Levine ("Brücke nach Terabithia") verfasst und basiert erneut auf einem von Hoovers Erfolgsromanen, der weltweit in 45 Sprachen übersetzt wurde. Hier ist der Trailer dazu:
Worum geht es in "Für immer ein Teil von dir"?
Nur die Erinnerung bleibt ... "Für immer ein Teil von dir" erzählt die bewegende Geschichte von Kenna (Maika Monroe), die nach einem tragischen Unfall ihre große Liebe verliert und einen Neuanfang wagt. Ein berührender Film über Vergebung und die Kraft einer Liebe, die selbst die hoffnungslosesten Herzen wieder heilen kann.
Wann ist "Für immer ein Teil von dir" zu sehen?
Die neuste Hoover-Verfilmung startet am 12. März 2026 in unseren Kinos.