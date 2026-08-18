Für viele Österreicherinnen und Österreicher beginnt der Sommer dort, wo das Meer rauscht, die Boote schaukeln und der Aperitivo zum Verweilen einlädt: in Italien. Ein Land, das längst Teil der österreichischen Urlaubskultur geworden ist. Bei solchen Vorlieben ist man auch in der neuen Staffel von „Für immer Italien“ bestens aufgehoben. Es geht los am 19. August 2026 um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV . Was bietet die erste Folge?

Insider-Tipps vom Gardasee, über Rimini bis Lignano und Grado

Zum Auftakt der neuen Staffel beweist Rechtsanwalt Tino in Rimini, dass ein perfekter Italienurlaub weit mehr als Pizza und Pasta ist. Zwischen legendären Aperitivo-Bars, kostenloser Köstlichkeiten und kulinarischen Geheimtipps genießt er das Leben in vollen Zügen. Von Rimini führt die Doku-Reihe weiter an den Gardasee, wo der Tiroler Dominik seinen persönlichen Italien-Traum lebt. Mit Freunden geht es mit dem Boot hinaus aufs Wasser, bevor der Tag stilvoll in seiner Cocktailbar in Sirmione ausklingt. Luxus gehört hier einfach dazu.

Ganz anders, aber genauso typisch, ist das Leben am Campingplatz Punta Spin in Grado. Familien und Dauercamper verbringen hier seit Jahrzehnten ihren Sommer. Der Platz ist für viele längst zur zweiten Heimat geworden. Natürlich darf auch Lignano, Österreichs legendärer „Hausmeisterstrand“, nicht fehlen. Dort sorgt Asterix gemeinsam mit seinem Hasen Obelix für skurrile Begegnungen. Abseits der Touristenhochburgen und klischeehaft gebräunten Rettungsschwimmer gibt es aber auch im Hinterland einige malerische Flecken zu entdecken, zum Beispiel Sottomarina bei Chioggia, oft auch als „kleines Venedig“ bezeichnet.