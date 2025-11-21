Die beiden "Game of Thrones" -Ableger "A Knight of the Seven Kingdoms" und "House of the Dragon" werden jeweils um eine Staffel verlängert . Das hat HBO- Chef Casey Bloys während einer Präsentation bekannt gegeben. "A Knight of the Seven Kingdoms" ist noch nicht einmal gestartet und erhält damit bereits grünes Licht für eine zweite Staffel. "House of the Dragon" bekommt bereits fest eine vierte Staffel, bevor die dritte im kommenden Jahr anläuft.

Kurz nach Start von HBO Max in Deutschland

Parallel zur US-Ausstrahlung soll "A Knight of the Seven Kingdoms" laut einer Pressemitteilung bereits kurz nach Start des dann unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz neuen Streamingdienstes HBO Max abrufbar sein. Indirekt wird damit bestätigt, dass HBO Max hierzulande bereits im Januar 2026 an den Start geht. Es wurde allerdings bereits erwartet, dass der Streamingdienst in den ersten Wochen des neuen Jahres verfügbar sein wird.

Die dritte "House of the Dragon"-Staffel soll dann laut Mitteilung im Sommer 2026 auf HBO Max ihre Premiere feiern. "Im Januar dürfen sich die Zuschauer auf die inspirierende Underdog-Geschichte von Dunk und Egg freuen, die George und Ira Parker so eindrucksvoll eingefangen haben", wird Executive Vice President Francesca Orsi zitert. "Und im Sommer wird 'House of the Dragon' mit einigen der epischsten Schlachten bisher erneut für Begeisterung sorgen", verspricht sie. HBO sei es "eine große Freude, in den kommenden drei Jahren der großen Fangemeinde des 'Game of Thrones'-Universums neue Staffeln dieser beiden Serie liefern zu können".

"House of the Dragon" basiert auf dem Roman "Fire & Blood" von Autor George R. R. Martin. Erzählt wird die Geschichte des Hauses Targaryen weit vor den Ereignissen aus "Game of Thrones". Zur Besetzung von Staffel drei gehören unter anderem Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint und Rhys Ifans. "A Knight of the Seven Kingdoms" erzählt unterdessen vom Ritter "Ser Duncan der Große" und seinem Knappen Egg. Der Cast besteht aus Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Danny Webb sowie weiteren Darstellerinnen und Darstellern.