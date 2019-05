"Game of Thrones": Spannend bis zuletzt und dann ein wenig zu nerdig

Heiligt der Zweck die Mittel?

King's Landing liegt in Schutt und Asche. Fans haben die Bedrohung der menschlichen Existenz durch den Night King (bzw. durch die untoten White Walker – ihren Anführer gibt es im Buch nicht) oft als eine Metapher für den Klimawandel interpretiert. Die passende Metapher für die Feuersbrunst, die Daenerys entfacht, wäre dann wohl der Atomkrieg. Wenn Tyrion und Jon Snow fassungslos durch die zerstörte Stadt gehen, vorbei an den verkohlten Leichen der Mutter und ihrer Tochter (die Arya noch zu retten versucht hat), einander im Tode umarmend, dann sind das sehr starke Bilder. Sie erinnern wohl bewusst an Bilder, die wir mit der unsäglichen Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki verbinden. Sonst werden solche Impressionen eher in postapokalyptischen Science-Fiction-Filmen zitiert.

Die großartige dramaturgische Aufbauarbeit funktioniert also immer noch in "Game of Thrones". Nur nehmen sich die Produzenten David Benioff und D. B. Weiss, die bei der finalen Episode auch selbst Regie führen, in der letzten Staffel nicht mehr ganz so viel Zeit dafür wie wir es gewohnt sind. Das ist natürlich schade, aber (zumindest wirtschaftlich) nachvollziehbar.

Für tragische Abschiedsszenen muss aber dann doch Zeit sein: Darum bekommt Tyrion noch einen Moment mit seinen Geschwistern: In den Katakomben der "Red Keep" findet er die Leichen von Cersei und Jaime, begraben unter Ziegelsteinen. Fast friedlich, im Tode vereint. Es wirkt fast ein wenig befremdlich, dass "Game of Thrones" so bemüht ist, den letzten Blick auf Cersei und Jaime so harmonisch darzustellen. Uns hat es ein wenig an "Der Glöckner von Notre Dame" von 1956 erinnert: Am Schluss werden die Skelette von Quasimodo und Esmeralda eng umschlungen gefunden. Äußerlich war Jaime Lannister zwar kein Quasimodo, aber gewisse Parallelen sind nicht abzustreiten.

Völlig unnötig und übertrieben ist dann aber der Nachruf, den Brienne für Jaime Lannister verfasst. Die Autoren können dem seltsamen Drang nicht widerstehen, die Geschichte von Jaime Lannister doch noch ins positive Licht zu rücken. Damit tun sie aber der Figur der Brienne von Tarth nicht unbedingt einen Gefallen.

Aber reißen wir uns los von den Abschiedsszenen, von denen es auch später noch einige gibt.