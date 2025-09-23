Nach Charlie Sheen (60) bekommt auch eine deutsche Skandalnudel ihre eigene Dokumentation auf Netflix: Die bewegte Lebensgeschichte von Aykut Anhan (39), besser bekannt als Gangster-Rapper Haftbefehl, wird ab dem 28. Oktober in "Babo: Die Haftbefehl Story" nacherzählt. Neben Anhan selbst werden in der Doku, die unter anderem vom "Fack Ju Göhte"-Schauspieler Elyas M'Barek (43) produziert wurde, auch Anhans Ehepartnerin sowie seine beiden Brüder Cem und Aytac Anhan zu Wort kommen.

Auch das Who's Who der deutschen Rapszene wird in "Babo" unter der Regie von Juan Moreno und Sinan Sevinç Gastauftritte hinlegen, darunter etwa Marteria, Jan Delay, Kool Savas, Peter Fox und Bausa. Der im Mai dieses Jahres verstorbene Rapper Xatar kommt laut Pressemitteilung des Streamingdienstes ebenfalls zu Wort.

Über zwei Jahre wurde Haftbefehl demnach für den Film von einem Kamerateam begleitet. Ziel sei es, in der Doku "ein seltenes, ungeschöntes Bild eines Mannes" zu zeigen, "der sich an einem kritischen Scheideweg befindet".