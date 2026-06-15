"Gatto"-Trailer: Nächster Pixar-Film bringt Mafia-Katzen

Willkommen in einer Welt, in der auf Samtpfoten nicht nur geschnurrt, sondern auch sehr vehement verhandelt wird. Die ersten Einblicke in "Gatto" , dem kommenden Disney-Pixar-Animationsspaß , gelten dem rauflustigen Kater Nero und dem skrupellosen Katzen-Mafioso Rocco, die in einer ebenso witzigen wie bissigen Verhörszene einer weiteren Katze gehörig auf den Zahn fühlen. Hier ist der Trailer :

Darum geht es in "Gatto"

Im Zentrum steht Nero – Straßenkater, Überlebenskünstler, Einzelgänger. Einer mit einem Hang zum Risiko und der unangenehmen Erkenntnis, dass selbst neun Leben nicht vor Konsequenzen schützen. Doch er sitzt in einer Zwickmühle: Er steht beim örtlichen Katzen-Mafiaboss hoch in der Schuld. Sein einziger Ausweg? Eine höchst unerwartete Freundschaft, die alles verändern könnte. Wird Nero es schaffen, seine wahre Bestimmung zu finden oder verliert er sich in den Gassen von Venedig?

"Gatto" stammt von Regisseur Enrico Casarosa und Produzentin Andrea Warren, dem Filmteam hinter dem oscarnominierten Animationsfilm "Luca", und startet am 4. März 2027 in den österreichischen Kinos.