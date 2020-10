Geht "Grey's Anatomy" mit der 17. Staffel zu Ende?

Pompeos Vertrag laufe heuer aus, konkrete Pläne um eine Verlängerung gibt es derzeit offenbar keine. "Wir wissen nicht wirklich, wann die Serie endet. Aber die Wahrheit ist: Dieses Jahr könnte es so weit sein", so Pompeo. Dies würde nicht an der geringen ZuschauerInnenquote liegen, sondern eben an Pompeos Vertrag.

Ob damit auch das Ende der Serie zusammenhängen würde? "Das könnte sehr gut sein", sagte Ellen Pompeo. Dennoch nehme sie die Entscheidung nicht auf die leichte Schulter. "Wir beschäftigen viele Leute und wir haben eine riesige Plattform. Und ich bin sehr dankbar dafür", erklärte die Schauspielerin.

Wie bereits im Vorfeld bekannt wurde, soll in der 17. Staffel auch die Corona-Pandemie thematisiert werden. "Ich bin wirklich, wirklich, wirklich aufgeregt wegen der neuen Staffel. Es wird wahrscheinlich unsere beste Staffel werden", so Pompeo. Wie es mit "Grey's Anatomy" weitergeht, wird sich vermutlich in den nächsten Wochen zeigen.