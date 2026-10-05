Arnold Schwazenegger übernimmt erstmals die Rolle des Weihnachtsmanns und kehrt damit nach 30 Jahren in das Weihnachtsfilm-Genre zurück. „Geklaute Weihnachten“ ist ab dem 2. Dezember 2026 exklusiv bei Prime Video weltweit verfügbar. Zur Einstimmung folgt hier gleich der Teaser-Trailer :

Worum geht es in „Geklaute Weihnachten“?

Die neue weihnachtliche Action-Komödie mit Arnie in der Hauptrolle erzählt die Geschichte eines Diebs, der gemeinsam mit Santa Claus einen genialen Coup plant, um Weihnachten zu retten. Als Santas ikonischer roter Sack gestohlen wird, wendet sich Santa nämlich an den Dieb Vance (Alan Ritchson), der selbst auf seiner „Naughty List“ steht. Gemeinsam mit seiner Tochter, Santa und einer Gruppe ungewöhnlicher Außenseiter muss Vance den spektakulärsten Coup seines Lebens durchziehen. In weiteren Rollen sind Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski, Ken Jeong und Awkwafina zu sehen.