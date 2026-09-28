Georg Danzer: ORF-Schwerpunkt zum 80. Geburtstag

Am 7. Oktober 2026 jährt sich der Geburtstag des österreichischen Liedermachers Georg Danzer zum 80. Mal. Mit Titeln wie „Jö schau“, „Hupf in Gatsch“ oder „So a Dodl mid da Rodl“ ist der 2007 im Alter von 60 Jahren verstorbene Austropop-Pionier unvergessen. Hinter dem populären augenzwinkernden Ton seiner poetischen, bisweilen melancholischen Texte verbergen sich oft auch Protest und der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit, mit denen er eine ganze Generation geprägt hat. Der ORF erinnert ab 4. Oktober mit einem Programmschwerpunkt an den Musiker.

Programm zu Georg Danzer auf ORF 2 und ORF III

Montag, 5. Oktober

„Schurli – Der Liedermacher & Poet Georg Danzer“ (22.30 Uhr, ORF 2)

In der neuen Dokumentation von Tatjana Berlakovich erzählt „da Schurli“ in seltenen Archivaufnahmen, mit seinen Liedern und Texten – oft im Wiener Dialekt verfasst – seine Geschichte weitgehend selbst. Wegbegleiter:innen, Familienmitglieder sowie enge Vertraute ergänzen diesen Blick und machen den Menschen hinter den Liedern sichtbar. Von der Kindheit im Wien der Nachkriegszeit bis zu den bislang unveröffentlichten Notizbüchern seines Nachlasses, den die Wienbibliothek im Rathaus verwahrt, entfaltet sich das Porträt eines sensiblen Denkers und unbequemen Beobachters seiner Zeit.

Dienstag, 6. Oktober

„Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2)

Verena Hartlieb begrüßt die Singer-Songwriterin und Dialektmusikerin Anna-Maria Schnabl alias AMS, die live Hits von Georg Danzer präsentiert. Im Herbst bringt sie ein neues Programm mit Liedern der drei großen Ikonen des Austropop – Georg Danzer, Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich – auf die Bühne.

Mittwoch, 7. Oktober

„Hinter den Schlagzeilen“ (16.20 Uhr, ORF 2)

An Georg Danzers 80. Geburtstag ist Ulli Bäer zu Gast bei „Hinter den Schlagzeilen“ mit Patrick Budgen. Der Musiker war jahrelang Gitarrist in Danzers Band und einer seiner engsten Begleiter.

„Kultur Heute“ (19.40 Uhr, ORF III)

Direkt am 80. Geburtstag Georg Danzers widmet sich eine Schwerpunktsendung des Kulturmagazins der Austropop-Ikone.

Donnerstag, 8. Oktober (ORF III):

„Nur a klana Bua im Winter – Georg Danzer“ (21.55 Uhr)

Die Dokumentation nähert sich Georg Danzer, der mehr als 40 Alben herausgebracht hat, vor allem über seine Lieder. Musiker wie Konstantin Wecker und Norbert Schneider interpretieren Danzer-Titel und erzählen, warum ihre Wahl auf das jeweilige Lied gefallen ist. Die Sendung, durch die Schauspieler, Kabarettist und Sänger Thomas Stipsits führt, legt außerdem Augenmerk auf die Jugend und Schulzeit des Künstlers.

Dacapo: „Schurli – Der Liedermacher & Poet Georg Danzer“ (23.00 Uhr)

„Georg Danzer –Und so bin i“ (23.50 Uhr)

Auftritt von Georg Danzer in „Die kleine Show“ 1976: Der Liedermacher erzählt über seine Jugend und die Probleme, mit denen er als molliger Bursche zu kämpfen hatte, seine Erfahrungen mit der Schule und seinen Werdegang als Sänger. Dabei gibt er auch Lieder wie etwa „Jö schau“, „Elfi“, „Der Tschick“ oder „Heute Nacht war ich James Dean“ zum Besten.

„Von der Donauinsel: Georg Danzer“ (0.35 Uhr)

Im Jahr 2005 war Georg Danzer zum letzten Mal am Wiener Donauinselfest vertreten und lieferte ein unvergessliches Konzert. ORF III zeigt eine Aufzeichnung dieses Auftritts mit musikalischen Highlights wie „Lass mi amoi no d’Sunn aufgeh’ segn“, „Weiße Pferde“, „Ruaf mi ned an“ oder „Jö schau“.