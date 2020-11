Geplante Netflix-Serien aus Deutschland

Das Historiendrama "Barbaren" über die Schlacht am Teutoburger Wald zwischen Römern und Germanen sei nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern beliebt, teilte die Streaming-Plattform am Dienstag in Berlin mit. Netflix präsentierte dabei weitere Neuproduktionen aus Deutschland, die in den kommenden Monaten auf der Plattform abrufbar sein sollen.

In "Terra Vision" greift Netflix eine Geschichte über den Beginn des Internets auf. Mit Mark Waschke, Misel Maticevic und Lavinia Wilson in den Hauptrollen zeichnet der Vierteiler den Justizkampf einer Gruppe junger Computerentwickler gegen den Netz-Giganten Google um die Erfindung des "Google Earth"-Algorithmus nach.