Nur etwa 48 Stunden hatte es gedauert, ehe die Umstände, die am 24. März 2015 zum Absturz des Germanwings Flugs 9525 führten, angeblich geklärt waren. Der deutsche Co-Pilot Andreas Lubitz, so die offizielle Bekanntgabe der Behörden, hatte sich bei dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf im Cockpit ein- und den eigentlichen Piloten ausgesperrt. Mit voller Absicht und entgegen allen Versuchen, ihn daran zu hindern, habe Lubitz daraufhin die Maschine in den französischen Alpen zum Absturz gebracht und neben sich selbst 149 weitere Personen an Bord zum Tode verurteilt. Fall abgeschlossen?

Mitnichten: Was die zuständigen französischen Behörden nach gerade einmal zwei Tagen als Tathergang präsentierten, sorgt auch - fast auf den Tag genau - zehn Jahre später für viele Fragen. Ab dem 14. März versucht die dreiteilige Sky-Original-Doku "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?" offenbare Ungereimtheiten zu beleuchten.