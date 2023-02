"Germany's next Topmodel": Alle Infos zu Staffel 18

Auf diese Stargäste dürfen sich Zuschauer freuen

Wie in den vorangegangenen Staffeln wird Heidi Klum als Hauptjurorin in jeder Folge zu sehen sein. Dabei holt sie sich aber auch in Staffel 18 verschiedene Stars als Gastjuroren zur Unterstützung. Die beiden Stargäste der ersten Folge bestätigte ProSieben vorab: Model Winnie Harlow (28) und Designer Peter Dundas (54). Die Kandidatinnen werden in den Stücken von Dundas über den Laufsteg schreiten. Zusammen mit Harlow und Klum wird der Designer ihr Können im Anschluss bewerten. Winnie Harlow war bereits 2019 in einer Ausgabe von "GNTM" zu Gast.