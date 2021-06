Nöstlingers kultige Buchreihe

Die Vorlage von Drehbuchautorin Sarah Wassermair – zuletzt zum Beispiel den Landkrimi "Flammenmädchen" – basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Christine Nöstlinger, erschienen im Verlag Friedrich Oetinger. Die zwischen 1984 und 2011 erschienenen Bände erreichten im deutschsprachigen Raum bisher eine Auflage von 2,5 Millionen und wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

"Alle kleinen und großen Franz-Fans können sich auf die langersehnte Verfilmung dieses Kinderbuchklassikers freuen, den wir an Originalschauplätzen in Wien drehen", so Katharina Posch von der NGF Geyrhalterfilm in einer Presseaussendung.



"Geschichten vom Franz" kommt 2022 in die österreichischen und deutschen Kinos.