Gibt es ein eigenes Netflix-Weihnachts-Universum?

Netflix verknüpfte die Filme "The Knight before Christmas" (2019), "Prinzessinnentausch" (2018) und die "Christmas Prince"-Trilogie, die alle an unterschiedlichen Orten spielen. In "The Knight before Christmas" spielt Vanessa Hudgens eine Frau, die versucht, einem zeitreisenden Ritter zurück ins 14. Jahrhundert zu helfen.

In diesem Film erwähnt der Charakter von Emmanuelle Chirqui, dass ihre Familie einmal Aldovia besucht hatte – das ist jener Ort, an dem die Handlung von "Christmas Prince" stattfindet. In "A Christmas Prince: The Royal Baby" kann man auf einer Karte sehen, dass Aldovia in der Nähe von Belgravia liegt, wo die Handlung von "Prinzessinnentausch" verortet ist und Vanessa Hudgens ebenfalls die Hauptrolle spielt.

Die neuste Auskoppelung des Netflix-Weihnachts-Universums "Prinzessinnentausch 2" ist jetzt auf Netflix verfügbar.