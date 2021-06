Mit einer Millionensumme wird in Deutschland die Entstehung neuer Kinofilme unterstützt. Gefördert wird zum Beispiel das Projekt "Girl You Know It's True": Regisseur Simon Verhoeven will darin den 80er-Jahre-Skandal um die Popgruppe Milli Vanilli verfilmen, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin am 30. Juni mitteilte.

Der Film soll noch 2021 in Produktion gehen, wie die Produktionsfirma erklärte.

Ende der 1980er Jahre landeten Milli Vanilli einen Hit nach dem anderen. Später wurde bekannt, dass das Duo gar nicht selbst gesungen hat. Die Musikwelt war erschüttert.