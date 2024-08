Am Dienstag, den 3.9. um 19:30 Uhr findet im Votiv Kino in Wien ein Testscreening des österreichischen Films "Girls & Gods" statt.

Falls ihr den noch nicht ganz fertigen Film exklusiv vor Kinostart anschauen und danach eure Meinung in einem Fragebogen kundgeben wollt, seid ihr herzlich eingeladen dazu. Wenn ihr an Freikarten interessiert seid, klickt bitte hier und füllt die Anmeldemaske aus.

Nur nach Erhalt eines Bestätigungsmails kann am Screening teilgenommen werden. Ihr könnt bis 30.8.2024 mitmachen.