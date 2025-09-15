Das erfolgreiche Showformat der 90er kehrt zurück: Damals lief die US-Erfolgssendung auf RTL unter dem Titel "Gladiators". Nun erlebt sie dank der ersten Kooperation zwischen Prime Video und RTL ihr Comeback als deutsche Adaption "Gladiators – Die Show der Giganten" . Im Frühjahr 2026 startet die Produktion in der Messe Düsseldorf.

Neues Kapitel eines ikonischen Formats

Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland, kommentiert das PRojekt in einer Pressemeldung folgendermaßen "Durch die Zusammenarbeit zwischen Prime Video und RTL bringen wir eine Kultmarke zurück: 'Gladiators' erscheint als deutsche Adaption des beliebten US-Erfolgsformats der 90er Jahre wieder auf den Bildschirmen. Diese Kooperation zeigt, wie Streaming und klassisches TV gemeinsam beliebten Marken neues Leben einhauchen können.“