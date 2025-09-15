"Gladiators": Die Kult-Show der Giganten kehrt zurück
Prime Video und RTL tun sich erstmals zusammen und bringen die RTL-Erfolgsshow zurück.
Das erfolgreiche Showformat der 90er kehrt zurück: Damals lief die US-Erfolgssendung auf RTL unter dem Titel "Gladiators". Nun erlebt sie dank der ersten Kooperation zwischen Prime Video und RTL ihr Comeback als deutsche Adaption "Gladiators – Die Show der Giganten". Im Frühjahr 2026 startet die Produktion in der Messe Düsseldorf.
Neues Kapitel eines ikonischen Formats
Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland, kommentiert das PRojekt in einer Pressemeldung folgendermaßen "Durch die Zusammenarbeit zwischen Prime Video und RTL bringen wir eine Kultmarke zurück: 'Gladiators' erscheint als deutsche Adaption des beliebten US-Erfolgsformats der 90er Jahre wieder auf den Bildschirmen. Diese Kooperation zeigt, wie Streaming und klassisches TV gemeinsam beliebten Marken neues Leben einhauchen können.“
Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, fügt hinzu: "'Gladiators' steht für Kraft, Ausdauer, Emotion – und für Fernsehen, das knallt. Gemeinsam mit Prime Video schlagen wir ein neues Kapitel dieses ikonischen Formats auf. Durch die Zusammenarbeit von RTL, RTL+ und Prime Video bündeln wir unsere Stärken und bringen das Spektakel in einer frischen, zeitgemäßen Inszenierung zurück auf die Bildschirme – intensiver, energiegeladener und mit allem, was 'Gladiators' ausmacht."
Wann ist "Gladiators – Die Show der Giganten" zu sehen?
Ein genauer Starttermin steht bisher nicht fest. Prime-Mitglieder sehen jedenfalls alle Episoden zuerst bei Prime Video. Bereits vier Wochen später laufen die Folgen bei RTL im Free-TV und sind vorab auf RTL+ abrufbar.