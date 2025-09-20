Glenn Close (78) hat verraten, dass es ihre eigene Idee war, sich nun vor der Kamera auszuziehen. In einem Interview mit "AARP's Movies for Grownups" war sie auf die Nacktszene in ihrem Film "The Summer Book" angesprochen worden. Der Streifen ist eine finnisch-britische Koproduktion.

Anderer Umgang mit Nacktheit in Finnland Zu ihrer Nacktszene erklärte die Schauspielerin, dass sie der Ansicht gewesen sei, dass ihre Figur "das tun würde, wenn niemand sonst in der Nähe ist". Sie fügte hinzu: "In Finnland sind die Menschen viel mehr an Nacktheit gewöhnt als wir. Ich wollte meine Kleidung nicht wieder anziehen. Es fühlte sich so gut an." In dem Film geht es um die neunjährige Sophia (Emily Matthews), die den Sommer auf einer ruhigen Insel in der Finnischen Bucht verbringt, nachdem sie ihre Mutter verloren hat. Ihr Vater (Anders Danielsen Lie) ist noch immer von Trauer gelähmt, während ihre Großmutter (Close) "sie auf einem aufregenden Weg" begleitet, heißt es über das Werk, das auf dem Roman "Sommerbuch" von Tove Jansson basiert.

Glenn Close liebt Großmutterrolle auch im wahren Leben Glenn Close ist auch im wahren Leben Großmutter geworden. "Ich habe jetzt einen kleinen Enkelsohn", sagte sie. "Er ist fast sieben Monate alt. Und ich bin mir meiner Rolle als Großmutter sehr bewusst. Ich bin sehr stolz darauf und liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen." Close ist die Mutter der Film- und Theaterschauspielerin Annie Starke (37), die im Februar ihr erstes Kind, Rory Westaway Albu, zur Welt brachte. Das Thema Natur in "The Summer Book" spiegele ihr Leben in vielerlei Hinsicht wider, verriet Glenn Close zudem in dem Interview. Die Schauspielerin lebt mit ihrer Familie in Montana. "Einer der Gründe, warum wir hier leben, ist, dass wir [Annie's Sohn] inmitten der Natur großziehen können", sagte sie. "Er wird dieses Grundstück wie seine Westentasche kennen und die Wechsel der Jahreszeiten erleben. Er wird wissen, wie Dinge wachsen. Er wird Respekt vor der Tierwelt entwickeln, sich seine geheimen Orte schaffen und davon sein Leben lang profitieren, so wie ich es in meiner Kindheit getan habe, als ich als kleines Kind durch die Landschaft von Connecticut getobt bin."

