Originalschauplätze und internationaler Cast

Der Film basiert auf dem isländischen Bestseller-Roman "Operation Napoleon" von Arnaldur Indriðason, der bei uns unter dem Titel "Gletschergrab" erschienen ist. Gedreht wurde selbstverständlich an Originalschauplätzen in Island, aber auch in Westfalen.

In den Hauptrollen spielen Wotan Wilke Möhring ("Männerherzen", "Tatort") sowie die britischen und isländischen Darsteller Iain Glen ("Game of Thrones", "Resident Evil"), Jack Fox ("Riviera", "Sanditon") und Ólafur Dari Ólafsson ("The Secret Life of Walter Mitty"). Mit dabei ist ebenfalls die isländische Neuentdeckung Vivian Ólafsdóttir ("It Hatched").

"Gletschergrab" startet am 9. März in unseren Kinos.

