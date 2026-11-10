„Gnadenlos – Gegen das Gesetz“: Episodenguide zur Serie

Die Dreharbeiten zu dieser Thriller-Miniserie, die ihre Weltpremiere beim diesjährigen Filmfest München feierte, gingen im Frühjahr und Sommer 2025 an Schauplätzen in Salzburg und Wien über die Bühne.

An der Seite von Martina Ebm (ab 9. November auch in ORF 1 in der zweiten Staffel von „Alles finster“) spielt ein hochkarätiges Ensemble um Laurence Rupp (als Exfreund und unmittelbarer Vorgesetzter), Tobias Moretti (als damaliger Chef und nun Leiter des LKA) und Barbara Auer (als Psychotherapeutin). In weiteren Rollen sind auch Stephan Kampwirth, Stefan Gorski, Naomi Simmonds, Paul Wollin, Sohel Altan Gol, Tobias Resch, Anna Rieser und Petra Morzé zu sehen.

Eine düstere Vergangenheit, ein Netz aus Lügen, der Kampf um die Wahrheit und die Frage nach Recht und Gerechtigkeit: Mit „Gnadenlos – Gegen das Gesetz“ erzählt ORF 1 am 30. November sowie 7. und 14. Dezember 2026 – jeweils Montag um 20.15 und 21.05 Uhr – die zutiefst persönliche Geschichte einer Frau, die sich ihr Leben zurückerkämpft.

Episodenguide zu den sechs Folgen (SPOILER)

Teil 1 (Montag, 30. November, 20.15 Uhr, ORF 1; 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Acht Jahre hat Kriminalbeamtin Lea Bleck (Martina Ebm) für den Mord an ihrer Mutter schuldlos im Gefängnis verbüßt. Nach dem Geständnis ihres Vaters (Paul Matic) wird sie entlassen und kehrt ins LKA Salzburg zurück. Oberst Friedl Wollweber (Tobias Moretti) teilt sie dem Team ihres Ex-Freundes Tom Faller (Laurence Rupp) zu – ausgerechnet jenem Team, das sie einst hinter Gitter gebracht hat. Psychotherapeutin Paula Meininger (Barbara Auer) ist die Einzige, die Lea unterstützt. Bereits an ihrem ersten Arbeitstag wird der Informatiker Mario Kovac in der Kitzlochklamm tot aufgefunden. Für Lea eindeutig kein Unfall, sondern Mord. Während die Ermittlungen starten, erhält sie neue Hinweise zum Mordfall ihrer Mutter, die alles auf den Kopf stellen.

Teil 2 (Montag, 30. November, 21.05 Uhr, ORF 1; 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Im Fall Mario Kovac dreht sich alles um Cosma Wecker, die damals überfahren worden ist. Lea und Tom folgen den Spuren zu deren Schwester Damia (Magdalena Kronschläger) und dem Barbesitzer Chris Schloder (Thomas Frank). Seit Lea berechtigte Zweifel an der Schuld ihres Vaters hegt, will sie herausfinden, wer ihre Mutter tatsächlich ermordet hat. Wollweber hat ihr jedoch jeglichen Zugang zu den Akten untersagt. In der Pathologie bei Dr. Lueger (Stephan Kampwirth) und seinem jungen Kollegen Dr. Weißenthaler (Tobias Resch) stößt sie dennoch auf einen wichtigen Hinweis. Lea vertraut Paula indes an, dass sie nun bereit ist, in das Haus ihrer Eltern zurückzukehren.

Teil 3 (Montag, 7. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1; ab 30. November auf ORF ON)

Marina Tosic, eine junge Insassin der Justizanstalt Obernau, ist spurlos aus ihrer Zelle verschwunden. Gefängnisdirektor Winkler (Rainer Wöss) bittet Wollweber, den Fall zu klären, bevor die Presse davon Wind bekommt. Tom und sein Team sollen die Ermittlungen übernehmen. Für Lea ist klar, dass Tosic nicht geflohen, sondern ermordet worden ist. Als sie auf der Liste der Häftlinge Eva Schönbeck (Mareike Seidl) entdeckt, die ihr im Mordfall ihrer Mutter weiterhelfen könnte, schlägt sie vor, sich undercover einschleusen zu lassen. Eine gefährliche Mission, denn jede Person, die einen Schlüssel zu Tosic’ Zelle hatte, steht unter dringendem Tatverdacht.

Teil 4 (Montag, 7. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 1; ab 30. November auf ORF ON)

Leas Undercover-Einsatz wird immer gefährlicher. Im Gefängnis ist sie den Tatverdächtigen ausgeliefert. Mit Zellengenossin Kahlmann (Susanna Wiegand), Ärztin Katharina Zoller (Julia Koch) und dem Justizwachepersonal, Hannes Hiebler (Stefan Gorski) und Sabine Rautmayer (Karin Lischka), ist der Kreis der mutmaßlichen Täter und Täterinnen groß. Während Lea von Eva Schönbeck (Mareike Seidl) den Aufenthaltsort ihres untergetauchten Bruders Jörg Schönbeck (David Rott) erfahren möchte, eskaliert die Situation. Tom will den Einsatz abbrechen lassen. Wollweber sieht hingegen die Chance, Lea endlich wieder loszuwerden. Ihre privaten Ermittlungen im Fall ihrer Mutter führen sie verdächtig nahe an die Wahrheit.

Teil 5 (Montag, 14. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1; ab 7. Dezember auf ORF ON)

Lea hat Jörg Schönbeck tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Hoffnung, den Mörder von Paulas Tochter Klara zu ihrer Mutter Hannah zu befragen, hat sich zerschlagen. Am Tatort wurde als einziges Indiz ein abgerissener Knopf sichergestellt. Dr. Weißenthaler (Tobias Resch) stößt bei der Obduktion überraschend auf eine Kugel, die seit Jahren in Schönbecks Brust gesteckt ist. Lea bittet ihn, Ballistik-Untersuchungen durchzuführen, denn sie hat einen Verdacht, mit welcher Dienstwaffe damals geschossen worden ist.

Teil 6 (Montag, 14. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 1; ab 7. Dezember auf ORF ON)

Tom steht aufgrund neuester Indizien im Mordfall Schönbeck unter dringendem Tatverdacht. Lea und ihr Team nehmen ihn ins Verhör. Im Haus ihrer Eltern bespricht Lea mit Paula, was sie über die Ermordung ihrer Mutter Hannah herausfinden konnte. Während ihr Paula rät, die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen, ist Lea aber fest entschlossen, für die Wahrheit alles zu riskieren.